Конфлікт у ресторані в Оболонському районі столиці – поліція розпочала кримінальне провадження
Попередньо встановлено, що вчора ввечері працівник закладу, спілкуючись із відвідувачем, діючим військовослужбовцем, відмовив останньому в обслуговуванні.
Відео з зазначеного приводу у подальшому було поширене в соціальних мережах.
За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.
Наразі правоохоронці з’ясовають всі обставини.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet