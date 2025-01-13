Конфлікт у ресторані в Оболонському районі столиці – поліція розпочала кримінальне провадження

Попередньо встановлено, що вчора ввечері працівник закладу, спілкуючись із відвідувачем, діючим військовослужбовцем, відмовив останньому в обслуговуванні.

Відео з зазначеного приводу у подальшому було поширене в соціальних мережах.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Наразі правоохоронці з’ясовають всі обставини.

Відділ комунікації поліції Києва