Конституционный суд отменил наказание за недекларирование имущества, потому что его судьи стали фигурантами расследований,- НАБУ

Решение Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Конституционный суд не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в рамках уголовных производств.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Напомним, что ранее Конституционный суд Украины по представлению депутатов от ОПЗЖ и «За майбутнє» отменил наказание за недостоверное декларирование, отменил электронные декларации и лишил полномочий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«Судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса (электронного декларирования — ПН), а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составление протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать о состояниях судей и источниках их происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий», — отметили в НАБУ.

По состоянию на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщили о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров, в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

«Из-за решения Конституционного суда все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности», — пояснили в НАБУ.

Преступности.НЕТ