Контррозвідка СБУ викрила російського агента, який збирав для кураторів відомості про Збройні Сили України

Контррозвідники Служби безпеки України на Хмельниччині припинили діяльність агента російських спецслужб. Він також у 2014-2016 роках був активним учасником НЗФ так званої «ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

Агента затримано «на гарячому» під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Викриття проводилось під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

СБУ