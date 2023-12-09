Коростенця зобов’язали сплатити ₴1,1 млн. за забруднення хімічними речовинами комунальної землі

За позовом Коростенської окружної прокуратури, заявленим в інтересах держави в особі Ушомирської сільської ради Коростенського району, з місцевого жителя стягнуто 1,1 млн грн за заподіяння шкоди довкіллю.

Прокурори у суді довели, що своєю діяльністю житель міста Коростеня порушив вимоги Закону України «Про охорону земель».

Він у домоволодінні, що у с. Купище Ушомирської територіальної громади, у 2021 році складував металеві та пластикові ємкості з-під відходів хімічних речовин. Очищаючи ємкості, чоловік зливав шкідливі речовини на землю комунальної власності.

Унаслідок цього хімічними речовинами було забруднено ділянку землі площею 0,8 га. Зокрема, у ґрунті та ґрунтових водах виявлено понаднормове накопичення важких металів, які призводять до незворотних змін.

За підрахунками екологічної служби, довкіллю завдано шкоди на 1,1 млн грн.

Житомирська обласна прокуратура