Корупція на «Укрінмаш»: справу скеровано до суду

6 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника та посадовців державного підприємства ДГЗІФ «Укрінмаш» (входить до складу ДК «Укроборонпром»), підозрюваних у розтраті понад 140 тис. євро (3,49 млн грн за курсом НБУ).

Серед обвинувачених:

генеральний директор* ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України);

в.о. генерального директора* ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

заступник генерального директора* ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

начальник департаменту ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

начальник відділу контрактів №1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

начальник відділу контрактів № 2 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

директор приватної компанії та її кінцевий вигодонабувач (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що впродовж 2014-2016 рр. керівництво «Укрінмашу» організувало постачання за кордон продукції, виробленої на інших підприємствах «Укроборонпрому», за участі приватної компанії, кінцевим вигодонабувачем якої була особа, що мала дружні взаємини з одним із топменеджерів держпідприємства. «Укрінмаш» уклав із цією компанією агентську угоду з супроводу зовнішньоекономічних контрактів, за що та справно отримувала від «Укрінмашу» кошти. Однак, як встановило слідство, відповідні послуги фактично не надавались, а акти виконаних робіт підробляли за участі службових осіб «Укрінмашу». Загалом слідство встановило, що упродовж 2014-2015 рр. «Укроборонпром» незаконно перерахував приватній компанії понад 140 тис. євро, що за курсом НБУ становить майже 3,49 млн грн.

У жовтні 2021 року детективи НАБУ завершили розслідування стосовно вказаних осіб.

«*» — посади вказані на момент вчинення злочину

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ