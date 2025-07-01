Користується майном майже на $1 млн: що відомо про статки ексочільника Броварського ТЦК

Журналісти нарахували нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 млн грн, або – майже $1 млн

Колишній керівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй проживає в елітному будинку під Києвом, володіє квартирою у Вишгороді та робить ремонт одразу у двох квартирах у Борисполі. Значна частина цього майна, як і автопарк родини, зʼявилася за останні роки, коли Бурляй обіймав посаду начальника Броварського військкомату. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», інформує «Главком».

Юрій Бурляй, який з серпня 2022-го до листопада 2024 року очолював Броварський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у березні 2024 року почав винаймати будинок площею 320 кв. м в елітному котеджному містечку поблизу Києва.

З сайту котеджного містечка відомо, що будинок такого ж метражу без ремонту коштує $380 тис. Готовий котедж з ремонтом, як пишуть на сайті, коштує $590 тис. Однак представниця котеджного містечка повідомила журналістам, що будинок схожого метражу без ремонту коштує $400 тис. Вона додала, що середня вартість ремонту – $1 тис. за кв. м. Також журналістам вдалося отримати фото ремонту, ймовірно, з цього будинку. Будинок з ремонтом, за словами представників котеджного містечка, орієнтовно може коштувати $720 тис.

Власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує вже понад рік, є пенсіонерка Олена Черенкова. Вона придбала котедж разом із сином Павлом Гусаком і вже за тиждень після купівлі здала його в оренду тодішньому броварському військовому комісару. На питання про вартість будинку Черенкова не відповіла, зазначивши лише, що купувала його спільно із сином. Сам Гусак також запевнив, що не пам’ятає, скільки заплатив за котедж. Журналісти стверджують, що Гусак і Бурляй раніше були бізнес-партнерами.

Власниця заміського будинку, який може коштувати понад $700 тис., повідомила, що здає будинок Бурляю за 18 тис. грн на місяць. За словами рієлтора та CEO Money Real Estate Олександра Тімоновича, ця ціна не відповідає ринковій, такі будинки коштують $3-3, 5 тис. на місяць.

Сам Юрій Бурляй підтвердив факт оренди будинку за 18 тис. грн на місяць, адже його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому». Чоловік також підтвердив, що вартість оренди такого будинку занижена, тому що «це мій товариш і у нього так склалися обставини».

Журналісти з’ясували, що під час служби Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новому житловому комплексі у Борисполі. Згідно з інформацією з держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир жінка у січні 2024 року сплатила 435 тис. грн. Зараз, наприклад, схожі квартири продаються утричі дорожче – десь за 1,4 млн грн. Журналісти поїхали у Бориспіль та побачили, що у квартирах триває ремонт. Робітник підтвердив, що замовником ремонтних робіт у двох квартирах є Юрій Бурляй. Останній зазначив, що гроші на ремонт позичив.

У розслідуванні йдеться, що 2024 року дружина Бурляя Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ України Юрій Бурляй декларував з 2015 року. Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 млн грн. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машиномісце за 229 тис. грн. Схоже, що у цій квартирі сім’я проживала протягом багатьох років аж до моменту появи розкішного заміського будинку у передмісті Києва.

Окрім нерухомості, сімʼя Юрія Бурляя має кілька транспортних засобів, два з яких – Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD – куплені у 2024 році. Загальна вартість автопарку сімʼї ексвійськкома, згідно з його декларацією, становить 2,8 млн грн. Загалом журналісти нарахували нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 млн грн, або – майже $1 млн.

З січня 2025 року Юрій Бурляй, який тривалий час очолював Броварський військкомат, а до того – Бориспільський, отримав підвищення. Тепер він – начальник відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ.