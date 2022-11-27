Мешканця Кременчука підозрюють у спричиненні тяжкого ножового поранення знайомому

Мешканця індустріального міста Полтавської області обґрунтовано підозрюють у спричиненні ножового поранення 28-річному чоловіку. Постраждалого ушпиталили до медичного закладу та прооперували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Інформацію про подію поліцейські Кременчуцького районного управління отримали від медиків 24 листопада, близько 18:00. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «Під час проведення першочергових слідчих дій ми встановили, що потерпілий отримав тяжке ножове поранення під час конфлікту з 32-річним знайомим. Речові докази, вилучені з місця події, спрямовані на судову експертизу. Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 121 (Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. За спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження Кримінальний закон передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)