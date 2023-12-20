Кременчуківець побив до смерті співмешканку і викинув тіло у вигрібну яму

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури жителю Кременчука повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у грудні цього року 43-річний чоловік, перебуваючи за місцем тимчасового проживання в с. Максимівка, під час сварки жорстоко побив 50-річну співмешканку, спричинивши їй тілесні ушкодження, які у своїй сукупності кваліфікуються як тяжкі, що призвели до смерті жінки.

З метою приховування злочину він помістив потерпілу у два полімерні мішки, вивіз за село, до лісосмуги і вкинув у вигрібну яму.

У подальшому тіло жінки виявили місцеві жителі та викликали правоохоронців.

Наразі за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, Автозаводським районним судом Кременчука до підозрюваного застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Усі обставини скоєння злочину встановлюються.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються відділенням поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури