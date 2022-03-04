Кримінальний кодекс доповнять статтею про образи і погрози військовим
Верховна рада прийняла закон, яким передбачається кримінальна відповідальність за образу честі та гідності і погрози військовослужбовця, який бере участь в обороні від військової агресії Російської Федерації, а також його близьких родичів або членів сім’ї.
Текст документа розміщено на сайті ВР.
Кримінальний кодекс України доповнять новою статтею 435-1 такого змісту:
«Стаття 435-1. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю
1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, –
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, –
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».
Злочин буде підслідний СБУ. // Судовий репортерTweet