Кримінальний кодекс доповнять статтею про образи і погрози військовим

Верховна рада прийняла закон, яким передбачається кримінальна відповідальність за образу честі та гідності і погрози військовослужбовця, який бере участь в обороні від військової агресії Російської Федерації, а також його близьких родичів або членів сім’ї.

Текст документа розміщено на сайті ВР.

Кримінальний кодекс України доповнять новою статтею 435-1 такого змісту:

«Стаття 435-1. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю

1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, –

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, –

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».

Злочин буде підслідний СБУ. // Судовий репортер