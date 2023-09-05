Кругова порука? Ексголові Верховного Суду Князєву, підозрюваному в хабарництві, вдруге зменшили заставу 

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 75-ти до 55 мільйонів гривень.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Повний текст ухвали буде оголошений о 17:00 у вівторок 5 вересня 2023 року, поки доступна резолютивна частина ухвали суду.

Згідно з нею, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката й зменшив Князєву розмір застави із 75 млн грн до 55 млн грн, а в іншій частині клопотання відмовив.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.

Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови.

УП