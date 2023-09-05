Кругова порука? Ексголові Верховного Суду Князєву, підозрюваному в хабарництві, вдруге зменшили заставу
Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 75-ти до 55 мільйонів гривень.
Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Повний текст ухвали буде оголошений о 17:00 у вівторок 5 вересня 2023 року, поки доступна резолютивна частина ухвали суду.
Згідно з нею, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката й зменшив Князєву розмір застави із 75 млн грн до 55 млн грн, а в іншій частині клопотання відмовив.
31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.
- Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара.
- ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
- Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови.