Викрито канал контрабанди унікального бурштину до однієї з країн Перської затоки (фото)

Співробітники Служби безпеки України встановили, що оборудку організували мешканці Рівненської області. Вони скуповували незаконно видобуте каміння у північних районах області та систематично вивозили його з України.

Зловмисників викрили «на гарячому»: один із них намагався вивезти через аеропорт «Бориспіль» 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю. Деякі з яких важать понад 700 грамів.

Таке каміння є ексклюзивним та оцінюється на ринку індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів.

Загалом через цю схему українці планували вивезти 5,4 кг «сонячного каменю». Наразі бурштин вилучено і направлено на експертизу.

Служба безпеки України