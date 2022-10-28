Бійка за парковку у Голосіївському районі столиці – двом жінкам нанесено ножові поранення

Між мешканцями будинку виник конфлікт та бійка щодо паркування автомобіля одного із сусідів. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До поліції Києва надійшла заява від мешканців столиці про те, що біля багатоповерхівки на вулиці Дмитра Луценка відбулась бійка та є потерпілі. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Попередньо правоохоронці встановили, що сусіди багатоповерхівки з’ясовували відносини щодо правил паркування автомобіля марки «Тойота», власником якого виявився мешканець цього ж будинку, 1983 року народження. Між учасниками виникла сварка та згодом бійка, у ході якої двом жінкам нанесено ножове поранення.

Потерпілих було госпіталізовано у лікарню, де їм надали медичну допомогу. Учасників події – двох жінок та двох чоловіків встановлено, на даний час слідчі з‘ясовують деталі інциденту.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Триває досудове розслідування. Окрім того після висновку лікарів щодо стану здоров‘я потерпілих буде вирішено питання щодо додаткової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Києва