У столиці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві матері

У ході сварки чоловік вдарив жінку по голові важким предметом. Від отриманої травми потерпіла померла на місці. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні, 18 вересня, до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Ушакова у квартирі чути крики. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши, правоохоронці виявили у помешканні тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Попередньо поліцейські встановили, що до злочину причетний син померлої, 1983 року народження, який під час сімейної сварки вдарив матір гантелею по голові. Від отриманої травми жінка, 1954 року народження, померла на місці. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За процесуального погодження окружної прокуратури правоохоронці готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва