Шахрайство на 130 тисяч гривень: чернігівські поліцейські упродовж години затримали підозрювану

Поліцейські Чернігівщини викрили жінку, яка займалася «телефонним» шахрайством та заволоділа коштами пенсіонерів на суму 130 тисяч гривень. Підозрювану затримали, а гроші повернули власникам.

15 грудня близько 17-ї години до поліції звернувся чоловік та повідомив, що приблизно годину тому до літніх батьків його дружини зателефонували невідомі. Пенсіонерів налякали звісткою про те, що їхня дочка нібито у лікарні. На її лікування терміново потрібні гроші.

Схвильовані батьки віддали незнайомій жінці всі свої заощадження — 130 тисяч гривень. Заспокоївшись, пенсіонери подзвонили до зятя, який запевнив, що з дружиною все гаразд і одразу звернувся до поліції.

Співробітники Чернігівського районного управління поліції упродовж години встановили особу, що причетна до злочину. Це 46-річна мешканка міста Суми, яка прибула на Чернігівщину зі злочинною метою.

Поліцейські затримали причетну до шахрайства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Затриманій загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нині поліція перевіряє жінку на причетність до аналогічних злочинів та встановлює її спільників.

Вирішується питання про оголошення затриманій жінці про підозру у скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області