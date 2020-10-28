КСУ по представлению «слуг» от «ОП за Ж» и «За будущее» отменил антикоррупционную реформу

По информации члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Лещенко, также КС признал неконституционными некоторые полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовное наказание за незаконное обогащение.

Конституционный суд принял решение по делу о представлении 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

Как сообщается на сайте КС, сегодня Большая палата Конституционного суда в закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела о конституционном представлении 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О Государственном бюро расследований», «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса.

«По этому делу принято решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного суда в соответствии с требованиями закона «О Конституционном суде Украины». Решение вступает в законную силу с момента его принятия», — говорится в сообщении.

Как отметил в своем Telegram-канале член Наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Сергей Лещенко, суд по представлению депутатов от «ОПЗЖ» и «За будущее» отменил антикоррупционную реформу.

«На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый», — сообщил Лещенко.

В то же время представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря подчеркнула, что это решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями и сомнительно по содержанию.

«К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал», — написала она в Facebook.

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