У Житомирі організовану групу викрили у шахрайстві на 14 мільйонів гривень

19 травня слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУНП оголосили про підозру у вчиненні низки злочинів трьом жителям Житомира. Встановлено, що головний бухгалтер підприємства та двоє її спільників у результаті шахрайства та крадіжок заволоділи майном підприємства лісопереробної галузі, засновниками якого були іноземці.

Досудове розслідування проводиться за оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури в Житомирській області за заявою двох громадян Туреччини, які ще у 2012 році у селищі Народичі зареєстрували лісопильне та стругальне виробництво.

У 2020 році через суб’єктивні та об’єктивні обставини власникам підприємства довелось повернутись на Батьківщину, доручивши ведення справ посередникам.

Як було встановлено під час розслідування, головний бухгалтер підприємства, залучивши ще двох посібників, упродовж півтора року виконала низку цілеспрямованих дій для заволодіння чужим майном. Загалом сума збитків становить близько 14 млн гривень.

Члени злочинної групи, виконуючи визначені заздалегідь функції, переконали власника підприємства у необхідності видачі їм довіреностей на розпорядження майном. Такі протиправні дії стали можливими через неналежну обізнаність іноземців у правових аспектах законодавства України. Таким чином підозрюваним вдалося розпродати транспортні засоби, а також заволодіти іншим вартісним обладнанням та інвентарем.

Щоб приховати свої злочинні дії, підозрювані звільнили усіх працівників, забезпечивши собі безконтрольний та безперешкодний доступ на територію виробництва та маючи на меті у подальшому отримати право розпоряджатись і нею.

Наразі трьом членам злочинної групи, організатору та двом спільникам, оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. А відтак може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області