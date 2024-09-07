Киянку засуджено за знущання над 74-річною матір’ю

Кривдницю засуджено до трьох років пробаційного нагляду із забороною протягом місяця перебувати за місцем мешкання із постраждалою пенсіонеркою. За цей час жінка має пройти корекційну програму для кривдників та виправити свою поведінку.

До Дарницького управління поліції неодноразово зверталась киянка, 1950 року народження, із повідомленнями про те, що її донька тривалий час ображає та знущається з неї. Остання зловживала спиртними напоями, після чого вчиняла сварки із літньою жінкою та погрожувала їй фізичною розправою.

Правоохоронці, за зверненнями заявниці, притягували 51-річну кривдницю до адміністративної відповідальності в порядку статті 173-2 Кодексу України про адміністративні порушення. Не зважаючи на винесені термінові заборонні приписи, адміністративні протоколи та проведену профілактичну роботу, поведінка та дії жінки не змінилися, тому, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Відтак, за доказами поліцейських, вироком Дарницького районного суду порушницю визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду. Крім того, фігурантці протягом місяця заборонено перебувати за місцем спільного проживання із матір’ю та за цей час вона має пройти корекційну програму для кривдників.

З метою недопущення повторності випадків насильства, працівники сектору протидії домашньому насильству навідуватимуть постраждалу пенсіонерку за місцем проживання.

Не замовчуйте домашнє насильство – звертайтесь одразу до поліції!

Кривдники обов’язково нестимуть відповідальність за свої дії!

Відділ комунікації поліції Києва