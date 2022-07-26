Киянин незаконно заволодів майном померлої людини

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками організував шахрайську схему заволодіння земельною ділянкою по вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі м. Києва. Дізнавшись про смерть власника ділянки, зловмисники підробили договір купівлі-продажу цієї землі від його імені.

Надалі, використовуючи підроблений договір, підозрюваний оформив за собою право власності на земельну ділянку та продав її добросовісним набувачам за понад 1,1 млн гривень.

Про незаконне привласнення земельної ділянки та її подальший продаж родичі померлого власника дізналися під час оформлення спадщини.

За вчинене організатору схеми загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура