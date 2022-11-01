Киянина судитимуть за систематичне знущання над батьками

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного місцевого мешканця, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний умисно та систематично ображав своїх 69-річну матір та 73-річного батька, висловлювався в їх бік нецензурною лайкою, принижував, психологічно тиснув, чим викликав у потерпілих емоційне напруження, постійні негативні переживання приниженої гідності та безпорадності.

Ці події відбувалися протягом тривалого часу в квартирі на столичному Печерську, де зловмисник проживає разом з батьками.

Кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Також відносно нього виносились термінові заборонні приписи, які передбачали заборону контактувати з потерпілими, однак належних висновків для себе не зробив та продовжував вчиняти домашнє насильство.

Наразі чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

Досудове розслідування здійснювалось Печерським УП ГУНП у місті Києві.

Київська міська прокуратура