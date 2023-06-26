Киянина судитимуть за систематичне знущання над дружиною

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця столичного Печерська, який систематично вчиняв насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).

Слідством встановлено, що 47-річний чоловік, проживаючи зі своєю 34-річною дружиною, на ґрунті раптово виниклої агресії систематично провокував словесні конфлікти, в ході яких безпричинно ображав жінку, принижував, хапав за руки та штовхав.

За вказані дії кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Відносно нього виносились термінові заборонні приписи, які передбачали заборону контактувати з потерпілою, однак належних висновків чоловік для себе не зробив та продовжував вчиняти домашнє психологічне та фізичне насильство.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, протиправдії дії чоловіка стали для потерпілої тривало психотравмуючими, викликали формування та фіксацію у неї сталої психоемоційної напруги з підвищеною тривожністю, страхом за свою безпеку та погіршили якість її життя.

Наразі зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

Досудове розслідування здійснювалось Печерським управлінням поліції ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, що для киян, які потерпають від домашнього насильства, працює цілодобова Служба «Телефон довіри» за номером 1500 зі стаціонарного або 044 272 1500 з мобільного.

Якщо ситуація критична, знайдіть безпечне місце та зателефонуйте до поліції за номером 102.

Київська міська прокуратура