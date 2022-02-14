На Тернопільщині викрили викладача, який зберігав у будинку арсенал зброї та набоїв

Понад дві тисячі набоїв, кілька карабінів, нарізну рушницю, гранату, порох та комплектуючі частини до різних моделей зброї — усе це під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили оперативники Бучаччини в жителя Чортківського району.

За словами правоохоронців, вони отримали оперативну інформацію про те, що викладач допризовної підготовки може зберігати у себе в будинку заборонені предмети. Отримавши в Бучацькій окружній прокуратурі дозвіл на проведення обшуку, поліцейські прийшли за вказаною адресою.

Інформація підтвердилася. У чоловіка дійсно знайшли зброю та набої. Були серед них і бронебійні. Житель району каже, що колекціонує боєприпаси.

Збирати усе почав ще 10 років тому. Дещо знайшов під час розкопок. Зберігав усе в будинку та гаражі. Фахівці кажуть, що ця колекція у разі нагрівання та вибуху, могла б завдати чималої шкоди.

Усе вилучене поліцейські направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловік відповідатиме у суді відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області