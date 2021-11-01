У Полтаві юнака, який вбив нетверезого чоловіка, засудили до 7 років позбавлення волі

Бійка сталась поблизу зупинки громадського транспорту. Через два тижні, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, потерпілий помер у лікарні.

Як інформує пресслужба Нацполіції, Київський районний суд Полтави оголосив вирок місцевому 17-річному юнаку, який 13 жовтня 2020 року, близько 16:00, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту «Сінна», завдав тілесні ушкодження 47-річному місцевому чоловікові.

Через дивну поведінку останнього хлопець припустив, що чоловік під впливом наркотиків. Підліток вирішив зробити добру справу — затримати “наркомана” і передати його в руки поліції. Свої дії він знімав на камеру телефона, і саме це відео “злили” у мережу 29 листопада. Після публікації ролику у Фейсбуку, факт убивства набув публічного розголосу. Згодом з’ясувалося, що чоловік був напідпитку, наркотиків не вживав, пише poltava365.com.

За цим фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність).

Під час досудового розслідування слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили додаткові обставини та здобули докази, на підставі яких кримінальне провадження перекваліфікували на частину 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. // Діло