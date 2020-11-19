В Одесской области дальнобойщик перерезал горло коллеге

В Одесской области поссорились два дальнобойщика. Они выпивали на стоянке для грузовиков с поселке Малодолинское Овидиопольского районе.

В ходе ссоры 40-летний мужчина перерезал горло 50-летнему. Тот добрался до ближайшего кафе, вызвал “скорую”.

Пострадавшему сделали операцию, сейчас он в не опасности, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Нападавшего задержали.

Сообщается, что оба водителя иностранцы, соотечественники. // Одесская Жизнь