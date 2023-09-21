У Києві повідомили про підозру жінці, яка вдарила ножем чоловіка

Під час спільного розпиття алкоголю між цивільним подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка завдала ножове поранення чоловіку. За умисне тяжке тілесне ушкодження фігурантка може провести до восьми років у в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що з квартири на провулку Балтійському госпіталізовано чоловіка з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та оперативники.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, кухонний ніж слідчі вилучили та направили на експертне дослідження: «Ми з’ясували, що розпиваючи алкогольні напої між цивільним подружжям виник конфлікт. Під час сварки жінка схопила зі столу ніж та вдарила чоловіка у груд.

В подальшому обробила йому рану та лягла відпочивати. Наступного ранку до пари прийшов в гості сусід, який помітив що чоловіку погано та викликав швидку. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу». 45-річну киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою повідомив фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва