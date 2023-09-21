У Києві повідомили про підозру жінці, яка вдарила ножем чоловіка

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Під час спільного розпиття алкоголю між цивільним подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка завдала ножове поранення чоловіку. За умисне тяжке тілесне ушкодження фігурантка може провести до восьми років у в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що з квартири на провулку Балтійському госпіталізовано чоловіка з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та оперативники.

київські слідчі повідомили про підозру жінці, яка вдарила ножем чоловіка

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, кухонний ніж слідчі вилучили та направили на експертне дослідження: «Ми з’ясували, що розпиваючи алкогольні напої між цивільним подружжям виник конфлікт. Під час сварки жінка схопила зі столу ніж та вдарила чоловіка у груд.

київські слідчі повідомили про підозру жінці, яка вдарила ножем чоловіка

В подальшому обробила йому рану та лягла відпочивати. Наступного ранку до пари прийшов в гості сусід, який помітив що чоловіку погано та викликав швидку. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу». 45-річну киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою повідомив фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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