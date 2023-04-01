За катування цивільних на Херсонщині судитимуть 9 учасників НЗФ, серед яких ексголова СБУ
Прокурори Херсонської обласної та Херсонської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного збройного формування та восьми його учасників. Усі обвинувачені раніше працювали в правоохоронних органах.
Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації міста Херсон за підтримки військового командування РФ створено незаконне збройне формування – «Государственная служба безопасности Херсонской области».
Формування стало аналогом ФСБ для окупованих територій Херсонщини. Головна мета карального органу полягала у забезпечені відокремлення регіону від України та приєднання до складу РФ. Для цього учасники НЗФ виконували поставлені кремлівським режимом завдання щодо придушення руху опору населення в регіоні та будь-яких проявів невизнання політики окупаційної влади.
Очолив збройне формування колишній голова Служби безпеки України часів президента-втікача.
Представники так званої служби відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади, інших цивільних осіб.
В одній із захоплених будівель у Херсоні учасники формування облаштовували місце незаконного ув’язнення та катування людей.
Цивільних тримали у нелюдських умовах, до них застосовувалось психологічне та фізичне насильство.
Щоденно вони піддавались побоям, катуванню електричним струмом. Їх обмежували у харчуванні та не давали води. Учасники НЗФ імітували розстріл потерпілих.
Затримання мирних мешканців відбувалось під різними приводами, а отримати свободу, в деяких випадках, вони могли лише заплативши «викуп».
На підставі зібраних доказів керівника незаконного збройного формування судитимуть за фактом умисних дій з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, державної зради, керівництва незаконним збройним формуванням і нападів на підприємства та громадян, жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Дії інших учасників кваліфіковано, як умисні дії з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, державна зрада, участь у складі незаконного збройного формування, жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Нараз обвинувачені оголошені у розшук.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими УСБ України в Херсонській області.Tweet