Киянина, який побив, а потім задушив собаку колишньої дівчини, відправлять на примусове лікування з посиленим наглядом

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури судом ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру, госпіталізувавши обвинуваченого у вбивстві собаки до психіатричного закладу із посиленим наглядом.

Встановлено, що у квітні 2024 року 28-річний чоловік після сварки зі своєю колишньою дівчиною бив її собаку, а потім задушив тварину. Власниця знайшла мертвого пса у пакеті біля смітника.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скерували за ч. 3 ст. 299 КК України.

Проведеними експертизами встановлено, що обвинувачений в момент скоєння злочину не усвідомлював свої дії, мав поведінкові порушення та потребує лікування у психіатричному закладі суворого режиму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі Шевченківського УП поліції ГУ Нацполіціі у м.Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури