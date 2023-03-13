Киянина затримали з наркотиками у пляшках з побутовою хімією

Наркоділок продавав марихуану та екстазі та мав від незаконного «бізнесу» прибутки у іноземній валюті. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Оперативники сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Дарницького управління отримали інформацію про те, що мешканець району займається продажем наркотичних речовин. Правоохоронці почали перевірку інформації та невдовзі затримали чоловіка із посилкою з пошти, у якій знаходилися пігулки екстазі.

Встановлено, що чоловік замовив у інтернеті наркотичні речовини з метою подальшого продажу. Так, під час перевірки його посилки з поштового відділення правоохоронці виявили пляшку з побутовою хімією, всередині якої знаходився пакетик з пігулками екстазі. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання порушника було виявлено ще близько кілограму марихуани. Крім того, поліцейські вилучили понад 12 тисяч доларів США, 1260 євро та більше 11 тисяч гривень, отриманих від незаконної діяльності.

Наркобізнесменом виявився 27-річний уродженець Чернігівської області, який вже тривалий час мешкає у Києві. Наразі його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва