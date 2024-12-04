Киянина затримали за підпал релейної шафи у Дніпровському районі столиці

Фігурант виконував замовлення ворога в надії надалі отримати за це щедру винагороду. Дії зловмисника кваліфіковані як диверсія, палію загрожує довічне позбавлення волі.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий здійснив підпал електрощитової на залізничній дорозі. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Оперативники столичного главку спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції та СБУ за підтримки аналітиків кримінального аналізу провели низку розшукових заходів та встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець, який таким чином вирішив підзаробити, виконавши замовлення від ворожих спецслужб.

Фігурант підпалив релейну шафу неподалік залізничної станції. За вказівкою окупантів він фільмував свої дії на камеру мобільного телефону, як доказ зробленої роботи.

За підпал релейних шаф на залізниці росіяни пообіцяли йому чималі гроші, які він так і не отримав.

Слідчі затримали палія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст.113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва