Київські поліцейські викрили чоловіка у вчиненні розбою та крадіжки

Під час досудового розслідування за фактом крадіжки з магазину правоохоронці виявили докази причетності порушника до скоєння розбійного нападу напередодні. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку товару з магазину на вулиці Шолом-Алейхема. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

За словами заступника начальника управління поліції – начальника кримінальної поліції Деснянського управління поліції Дениса Телятника, у ході першочергових слідчих дій поліцейські оглянули місце події та протягом декількох годин затримали підозрюваного:

«Оперативники карного розшуку столичного главку та Деснянського управління поліції із залученням працівників кримінального аналізу перевірили записи з камер відеонагляду, опитали очевидців та з’ясували, що до скоєння злочину причетний 34-річний уродженець Черкаської області. Встановивши його місце проживання, ми за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення № 1 затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За результатами невідкладного обшуку слідчі виявили речові докази, а також вилучили у затриманого одяг, магазин до пневматичного пістолету, набої та інші речові докази, які вказували на причетність затриманого до розбійного нападу на крамницю, скоєного раніше. Тоді, порушник у торгівельному залі вибрав товар та підійшов до каси, однак замість того щоб розплатитися, погрожуючи продавцю пістолетом, забрав з магазину цигарки та 2100 гривень з каси.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів передбачених частиною четвертою статті 185 та частиною четвертою статті 187 Кримінального кодексу України – тобто у крадіжці та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Крім цього розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва