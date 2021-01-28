Легалізація ₴120 млн. – судитимуть експодатківця та учасників організованої ним злочинної групи

Київською міською прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму близько 120 млн гривень (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, злочину групу організував колишній працівник органів податкової міліції разом зі знайомим. Схема легалізації коштів полягала у створенні понад 20 підприємств із ознаками фіктивності, використовуючи реквізити яких вчинялися кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, у тому числі здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.



Слідством встановлено, що упродовж 2016-2018 років учасниками злочинної організації «відмито» коштів на загальну суму майже 120 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно 5 осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури