Лідера банди работорговців, що експлуатувала безхатьків, посадили на 8 років

Красногвардійський районний суд Дніпропетровська виніс вирок п’ятьом чоловікам, які вербували і експлуатували людей під виглядом соціальної допомоги.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 липня.

Зловмисники зареєстрували громадське організацію «Добре серце», орендували будинки, підшукували осіб, з числа соціально незахищених, безхатченків і пропонувати їм проживання та реабілітації від алкогольної чи наркотичної залежності. У подальшому людей використовували для трудової експлуатації — будівельних робіт чи прибирання. Дохід від роботи невільників організатори присвоювали.

Був орендований двоповерховий будинок площею 330 кв. м., огороджений з усіх сторін парканом, ворота та двері якого обладнані навісними замками, вікна з решітками. На момент обшуку в будинку перебувало 39 осіб.

Людям забороняли залишати територію будинку, не давали спілкуватися по телефону з родичами. Також із метою придушення волі до опору щоденно на тривалий час організовувалися проповіді та молитви.

Злочинна група функціонувала з жовтня 2019 по 25 серпня 2020 року, коли її викрили співробітники правоохоронних органів. У суді п’ятеро обвинувачених вину визнали і підтвердили всі інкриміновані їм обставини.

Дев’ятеро потерпілих передали до суду заяви, що не мають претензій до обвинувачених і згодні, щоб покарання визначили на розсуд суду.

Лідера групи, який неодноразово судимий, засудили до 8 років позбавлення волі. Інші четверо до кримінальної відповідальності притягувалися вперше і отримали умовні строки — по 5 років позбавлення волі зі звільненням із випробуванням на 3 роки.

У серпні минулого року поліція повідомляла, що на Дніпропетровщині затримано дев’ять спільників, які вербували та утримували у рабстві людей із соціально незахищених верств.

У “реабілітаційних центрах” провели 13 обшуків. Від трудової експлуатації вдалося звільнити 172 людини.