Ліквідовано канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров’я

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України.

У результаті масштабної спецоперації контррозвідки СБУ на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям нейтралізовано потужне злочинне угруповання, яке очолював «громадянин» невизнаної республіки.

Зловмисники, за участі корумпованого прикордонника, організували канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Нелегальний «трафік» пролягав до сусідніх європейських країн через територію так званої «ПМР».

Вартість таких «послуг» становила від 5,5 тис. дол. з клієнта. Сума залежала від його матеріальних можливостей і терміновості виїзду.

Маршрути прихованої втечі ухилянтів проходили поза контрольно-пропускними пунктами держкордону. Для проїзду по пересіченій місцевості зловмисники використовували власний автотранспорт.

За даними слідства, до складу угруповання входило декілька мешканців прикордоння. Саме вони підшукували потенційних клієнтів для нелегального виїзду до зарубіжних країн.

При цьому житель невизнаного Придністров’я виконував роль «провідника» і надавав відповідні інструкції щодо подальших дій за кордоном.

Співробітники СБУ задокументували злочинну схему і затримали всіх учасників угруповання на спробі вивезення за межі України трьох «втікачів».

Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили:

готівку, одержану незаконним шляхом;

мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із блокування каналу нелегальної міграції проводили співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки, підрозділів СБУ Вінницької області спільно з Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

СБУ