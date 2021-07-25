Львів’янин здавав в оренду неіснуючі садиби у Карпатах

Миколі Бабію вдалося двічі обманути туристок завдяки неправдивим оголошенням на OLX

Як вказано у вироку суду, в жовтні 2020 року Микола Бабій опублікував на сайті OLX оголошення про оренду садиби у смт Славське. На оголошення відгукнулась туристка, яка домовилась з Бабієм у Viber про те, що винайме у нього цю садибу. Жінка скинула йому 3000 грн на картку. Після цього Микола Бабій перестав виходити на зв’язок з жінкою і вона звернулась у поліцію.

Через тиждень після цього випадку Микола Бабій створив ще одне оголошення про надання в оренду садиби у Славському. Цього разу на оголошення відгукнулась жінка, яка перерахувала на карту шахрая 1300 грн. Після цього Бабій перестав виходити на зв’язок.

Під час судового засідання 21 липня 2021 року Микола Бабій визнав свою провину у шахрайстві і просив суд не карати його суворо.

Суддя Залізничного районного суду Наталія Галайко визнала Миколу Бабія винним у злочині і призначила йому три роки позбавлення волі. У термін відбування покарання Бабію зарахується ще чотири місяці, які він провів у СІЗО. Додамо, що на рішення суду також вплинуло те, що Микола Бабій раніше був судимий за грабежі.

Це рішення набере законної сили після того, як мине 30-денний термін на подання апеляції. // ZAXID.NET