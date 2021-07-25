Львів’янин здавав в оренду неіснуючі садиби у Карпатах
Миколі Бабію вдалося двічі обманути туристок завдяки неправдивим оголошенням на OLX
Через тиждень після цього випадку Микола Бабій створив ще одне оголошення про надання в оренду садиби у Славському. Цього разу на оголошення відгукнулась жінка, яка перерахувала на карту шахрая 1300 грн. Після цього Бабій перестав виходити на зв’язок.
Під час судового засідання 21 липня 2021 року Микола Бабій визнав свою провину у шахрайстві і просив суд не карати його суворо.
Суддя Залізничного районного суду Наталія Галайко визнала Миколу Бабія винним у злочині і призначила йому три роки позбавлення волі. У термін відбування покарання Бабію зарахується ще чотири місяці, які він провів у СІЗО. Додамо, що на рішення суду також вплинуло те, що Микола Бабій раніше був судимий за грабежі.
Це рішення набере законної сили після того, як мине 30-денний термін на подання апеляції. // ZAXID.NET