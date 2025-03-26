Львів’янку, яка пошкодила десятки могил воїнів, примусово госпіталізували до психлікарні

Львів’янку, яка у жовтні сплюндрувала десятки могил військових на Личаківському цвинтарі, примусово госпіталізували до психлікарні. Жінці констатували хронічне психічне захворювання, про це йдеться в ухвалі, яку оприлюднили 25 березня у Єдиному державному реєстрі.

За матеріалами справи, в ніч на неділю, 20 жовтня, львів’янка пошкодила могили 39 воїнів на Полі Почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря. Зокрема жінка розбила вази для квітів і лампадки, перекинула вінки й портрети загиблих військових.

Згодом правоохоронці затримали 48-річну зловмисницю й повідомили їй про підозру за наругу над могилами.

Судово-психіатрична експертиза встановила, що затримана страждає на стійке хронічне психічне захворювання — легку розумову відсталість у ступені вираженої дебільності. Відтак підозрювана не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними.

“В ході судового розгляду встановлено, що підозрювана вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності та продовжує хворіти на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними”, — йдеться у постанові.

Суд задовольнив клопотання слідчих і призначив жінці примусову госпіталізацію до Обласної психіатричної лікарні с.Орлівка, що на Рівненщині. // lviv.media