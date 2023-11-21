Львів’янина засуджено до 12 років позбавлення волі за вбивство товариша

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури 37-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні цього року у Львові обвинувачений вбив свого товариша.

В той день зранку фігурант повертався додому з пошти. По дорозі він зустрів друзів, з якими випили алкогольні напої. Чоловік запросив до себе в гості потерпілого, щоб продовжити розпивати алкоголь, на що останній погодився.

Вже в квартирі між товаришами виникла суперечка, у ході якої обвинувачений почав наносити численні удари по тілу та голові свого гостя. Чоловік бив його руками, ногами, а також підручними засобами, овоче чисткою та іншим кухонним приладдям. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Після цього обвинувачений вийшов з дому, зайшов у найближчий сусідній магазин та попросив продавців допомогти йому заховати труп. Працівники магазину викликали поліцію та швидку.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури