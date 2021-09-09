Львівські митники виявили в автобусі партію нарковмісних таблеток майже на ₴2 млн.

Сьогодні, 9 вересня, близько 4.00, у пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибув туристичний автобус «Честохов’я — Чернівці».

Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Під час проведення митного огляду автобуса працівники митного посту, спільно з прикордонниками, співробітниками УСБУ у Львівській області, та за участі кінологічної команди Львівської митниці, виявили дві сумки, в яких знаходилось 6 512 таблеток у блістерах з маркуванням препарату «Subutex». Орієнтовна вартість такої «знахідки» – майже 2 мільйони гривень.

Повідомлення про цей факт скеровано до правоохоронних органів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину. // Діло