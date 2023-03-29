Ексочільниця податкової служби Києва, яку піймали на багатомільйонних оборудках, хоче повернутись на роботу

6 лютого у Державній податковій службі видали наказ про звільнення Датій

Колишня виконуюча обов’язки голови Державної податкової служби у Києві Оксана Датій вимагає поновити її на посаді. Вона просить скасувати наказ про своє звільнення. Також експосадовиця хоче, щоб її виплатили компенсацію за вимушений прогул.

Про це йдеться в ухвалі Київського окружного адміністративного суду. У ньому не зазначено, на підставі чого її звільнили.

У позові Датій просить визнати протиправним та скасувати наказ про її звільнення, а також наказ про оголошення її звільнення. Крім цього колишня виконуюча обов’язки голови столичної податкової вимагає виплатити її середній заробіток за час вимушеного прогулу (з 9 лютого по день прийняття судового рішення).

Суд залишив позовну заяву без розгляду. Адже вона не відповідає вимогам законодавства. Датій дали 10 днів на виправлення недоліків.

Датій також вимагає стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу звернуті до Головного управлінням ДПС у Києві. Однак Головне управлінням ДПС у Києві не вказане позивачем в якості відповідача по справі.

Обшуки у Датій

На початку лютого, співробітники ДБР провели обшук у виконуючої обов’язки голови податкової служби Києва Оксани Датій. Її викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.

Слідчі з’ясували, що Датій за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Крім того, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйонів доларів, будинок біля столиці вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 мільйона доларів.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій знайшли 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

За даними “УП”, у жінки знайшли також список бажань серед яких: заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.

27 березня Датій звільнили з посади, але вона оскаржує рішення у суді. // Інформатор