Литва розпочала розслідування проти Шарія через відмивання грошей

Генеральна прокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей.

Про це повідомляє литовський інформаційний портал 15min.lt, повідомляє УНН.

2 серпня було розпочато досудове розслідування за статтею 216 Кримінального кодексу (легалізація одержаного злочинним шляхом майна). Розслідування розпочато після отримання заяви від російського юриста Марка Фейгіна, що з 2012 року, будучи резидентом Литви, Шарій міг проводити незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з незрозумілих російських джерел та не сплачувати податки.

Зараз він очікує на рішення суду про видачу Україні.

Шарій набував мільйонну російськомовну аудиторію та наживав майно в Іспанії протягом 10 років, користуючись наданим йому Литвою притулком та посвідкою на проживання у Євросоюзі.

Він втратив політичний притулок у Литві лише у січні цього року, коли Департамент міграції після різних звернень почав перевіряти інформацію про нього, а Департамент держбезпеки представив висновок, що перебування Шарія створює загрозу безпеці Литви. Департамент міграції у червні заборонив Шарію в’їзд до Литви.

У травні проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді, було затримано в Іспанії.