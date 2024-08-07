Любительці роспропаганди апеляція замінила умовне покарання на 5 років вʼязниці

Житомирський апеляційний суд ухвалив нове рішення у справі про поширення матеріалів, які виправдують збройну агресію РФ.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 31 липня.

У період із 23 червня по 2 серпня 2022 року мешканка Житомирської області користувалася забороненою в Україні соцмережею «Одноклассники». Проставляючи відмітку, «вважає класним», вона поширила публікації на підтримку військових дій Росії проти Україні, в яких прославлялися представники ворожої армії.

У дописі, що починався словами «Военным, которые сражаются с неонацизмом в Донбассе и Украине очень нужна поддержка, и прежде всего моральная…» читачів закликали фінансово долучитися до підтримки російських військових, у тому числі, і так званих «ЛНР» і «ДНР». Інша публікація починалася словами «Восстановление мирной жизни на Донбассе благодаря помощи России идет полным ходом… ».

Також обвинуваченій сподобався відеоролик про те, що фейком є загибель цивільних у ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області внаслідок ракетного удару РФ. У сюжеті пропагандистських медіа заявлялося, що торговий центр був давно закритий для звичайних відвідувачів і використовувався як склад для зберігання військової техніки.

Суд першої інстанції у березні 2024-го визнав жінку винною і засудив до 5 років позбавлення волі умовно. Бралося до уваги, що вона, нібито, щиро розкаялася, раніше не судима, є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і за місцем проживання характеризується позитивно.

У судовому засіданні обвинувачена пояснювала, що із серпня 2022 року більше не робила ніяких заяв. Кримінальне провадження зареєстрували в березні 2023-го і вона вже, нібито, встигла змінити свої погляди і зробила це самостійно, а не через повідомлення їй підозри. У подальшому вона як могла підтримувала Збройні Сили України, донатила, влаштовувала ярмарки в школі на підтримку ЗСУ, надавала фінансову допомогу. Після цих подій вона звільнилася з роботи, бо не хоче, щоб за її вчинок у когось були неприємності, та переїхала в іншу місцевість.

Прокурор вирок оскаржив і вимагав 5 років за ґратами. Посилався на те, що жінка під час судового розгляду спочатку виправдовувала свої дії різними обставинами та фактично заперечувала вину, а згодом змінила свої показання та почала беззаперечно визнавати вину, що свідчить про відсутність щирого каяття і бажання уникнути покарання таким чином. Прокурор вважає, що суд першої інстанції не надав належної оцінки особі обвинуваченої, яка протягом тривалого часу висловлювала проросійську, антидержавну та антиукраїнську позицію, підтримку збройної агресії проти України та безпідставно визнав помʼякшуючими обставинами щире каяття. Під час судового розгляду не отримано будь-яких доказів, які б свідчили про зміну ставлення обвинуваченої до української держави та народу.

Апеляційний суд погодився із доводами прокурора. Обвинувачена цілеспрямовано висловлювала та поширювала свою антигромадську/антиукраїнську позицію у період активної стадії збройної агресії російської федерації проти України. Всупереч елементарним нормам моралі, не проявила навіть банального співчуття через масову загибель як військовослужбовців, які стали на захист своєї Батьківщини, так і мирного населення.

Матеріали справи, як вважає суд, не містять будь-якого доказу щирого каяття з боку обвинуваченої. Жінка спочатку не визнавала вину і намагалась виправдати свої дії, підтвердивши обставини кримінальних правопорушень, викладені в обвинувальному акті, при цьому не висловлювала ніякого розкаяння, жалю, осуду вчиненого. Але після спілкування із захисником, у наступному судовому засіданні повідомила, що кається та визнає свою вину, підтвердила, що дійсно була прихильницею іншої точки зору та підтримувала збройну агресію російської федерації проти України.

Платіжні документи про пожертви благодійним фондам медичним закладам та Збройним силам України, на думку апеляційного суду, також не свідчать про щире каяття обвинуваченої, оскільки всі перерахування коштів відбулися вже після ухвалення вироку першої інстанції та на стадії слухання справи в апеляції.

Обвинуваченій присудили 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.