Майстра лісу судитимуть за шкоду державі на суму понад ₴777 тисяч

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Територіального управління ДБР у місті Львові кримінальному провадженні про вчинення майстром лісу одного з державних підприємств області службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, лісівник, неналежно виконуючи службові обов’язки, із травня 2020 року по березень 2021 року допустив на ввіреній йому території обходу проведення рубок 140 дерев, які не були відведені в рубку.

Унаслідок незаконних рубок державі спричинено шкоду в розмірі понад 777 тисяч гривень.

Далі – слово за судом.

Зауважимо, що згідно з санкцією ч. 2 ст.367 КК України службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба обласної прокуратури