Майже 3700 євро хабаря: на Закарпатті судитимуть митного інспектора та двох пособників

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно головного державного інспектора митного посту «Солотвино» та двох пособників за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор налагодив схему із одержання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації. До протиправної діяльності залучив двох пособників, через яких і одержував кошти. Співучасники знаходили осіб, які надавали консультаційні послуги із тимчасового ввезення автомобілів в Україну, та пропонували їм за хабар уникнути створення штучних перешкод при митному оформленні автівок.

У ході слідчих дій правоохоронці задокументували кілька фактів одержання неправомірної вигоди загальною сумою майже 3700 євро.

Слідство у кримінальному провадженні здійснювали співробітники територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури