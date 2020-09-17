Сумські патрульні затримали чоловіка, який стріляв у людей, імовірно, з рушниці

“Приїздіть швидше. Нетверезий чоловік стріляє в людей з рушниці”, — таке повідомлення надійшло нещодавно вночі на лінію 102.

Подія сталася в селі Верхнє Піщане. Оперативно прибувши на місце, до патрульних підбігла заявниця та розповіла, що відпочивала з друзями в центрі селища, коли до них підійшов нетверезий чоловік та спровокував конфлікт. Розпочалася штовханина, після якої незнайомець нібито пішов додому. Та вже за кілька хвилин вони почули постріли, а згодом побачили того ж чоловіка, який прямував до них з рушницею в руках.

Далі незнайомець почав по них стріляли. Громадяни заховалися, хто де зміг, та викликали патрульних.

Поліцейські одразу огородили місце події, відвели громадян у безпечне місце та встановили місцеперебування ймовірного правопорушника. Він вийшов з двору, тримаючи у руках предмет, схожий на зброю. Далі – чіткі та злагоджені дії патрульних. За лічені секунди вартові порядку затримали чоловіка.

Він мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння, пояснити, що сталося, чітко не міг. На місці події охоронці порядку виявили й кілька гільз.

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На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського відділу поліції. Наразі за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Патрульна поліція Сумської області