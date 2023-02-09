Майже 400 тисяч гривень за добу видурили шахраї у прикарпатців

Правоохоронці Прикарпаття щодня документують різноманітні шахрайства від яких потерпають мешканці області. Найпоширеніші серед них – це операції з банківськими картками, продаж та покупки товарів через Інтернет. Довірливі прикарпатці пересилають гроші на невідомі рахунки, повідомляють конфіденційні дані незнайомцям і втрачають сотні тисяч гривень. Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти невідомим особам.

7 лютого до Івано-Франківського районного управління поліції звернулися двоє мешканців обласного центру та розповіли, що їх ошукали в мережі. Встановлено, що в обох випадках потерпілі хотіли придбати «EcoFlow» через Інтернет. Узгодивши з псевдопродавцями деталі покупки, 40-річний франківець переказав шахраю 110 тисяч гривень, а 43-річна жінка – 55 тисяч гривень. Проте «EcoFlow» заявники так і не отримали.

194 тисяч гривень шахраям вдалося видурити у 33-річного мешканця Городенківської територіальної громади. Як вдалося з’ясувати поліцейським, напередодні заявник хотів придбати автомобіль. Оголошення про продаж транспортного засобу чоловік знайшов в соціальній мережі. Поспілкувавшись з особою, яка представилась продавцем, узгодивши усі деталі, довірливий чоловік перерахував шахраю 194 тисячі гривень на банківську карту. Та після цього останній перестав виходити на зв’язок. Жодного автомобіля заявник не отримав.

Наступне звернення надійшло від 36-річної мешканки Косівщини, яку теж ошукали аферисти. Як вдалося з’ясувати поліцейським, напередодні до потерпілої зателефонувала невідома особа. Представившись представником служби банку, повідомив, що необхідно збільшити ліміт банківського рахунку. Тому необхідно повідомити додаткову інформацію у вигляді коду, який надіслали повідомленням, що потерпіла і зробила. За лічені хвилини на мобільний телефон жінки надійшло сповіщення про списання 20 518 гривень. Заявниця зрозуміла, що її ошукали та звернулась за допомогою до поліції.

За усіма фактами співробітники поліції проводять досудові розслідування і вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям.

Поліцейські Прикарпаття застерігають:

– не повідомляйте нікому свої персональні та банківські дані, а також паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;

– не заходьте на невідомі сайти та не переходьте за підозрілими посиланнями, які надсилають сторонні особи;

– купляйте товари лише на перевірених сайтах;

– здійснюйте банківські операції у фінансовій установі;

– не довіряйте невідомим співрозмовникам.

Про будь-який факт чи спробі шахрайства повідомляйте на “102”.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини