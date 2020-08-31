Майже ₴500 тис. збитків державі: директору КП повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Чугуївської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як розповів в. о. керівника місцевої прокуратури Іван Єна, у ході досудового розслідування встановлено, що між комунальним підприємством та фізичною особою-підприємцем, тобто підрядником, укладено договір про проведення капітального ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям у Вовчанському районі Харківської області.

Підрядник вніс до документації завідомо недостовірні відомості, зокрема щодо вартості будівельних матеріалів. Директор КП, у свою чергу, будучи службовою особою, не залучив інженера з технічного нагляду, не перевірив обсяг виконаних робіт та їхню вартістю і підписав акт приймання виконаних будівельних робіт. Таким чином, своїми недбалими діями директор КП спричинив збитки державі на суму майже 500 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює Вовчанський відділ поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області