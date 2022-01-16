Поліція перевіряє інформації щодо можливих сексуальних домагань в запорізькому коледжі

Відповідну інформацію з відео було оприлюднено 15 січня на одному з відомих запорізьких інтернет-пабліків.

У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито тривалий час сексуально домагається своїх студенток. Зі слів студентів, керівництво учбового закладу всіляко «покриває» посадовця.

Раніше звернень до підрозділів поліції з цього приводу не надходило.

Наразі співробітники відділу поліції № 1 Запорізького районного управління розпочали перевірку за викладеною інформацією.

Відділ комунікації поліції Запорізької області