Мера Білої Церкви Геннадія Дикого підозрюють у махінаціях з нерухомістю на ₴8,7 млн.

Про це стало відомо з релізу Національного антикорупційного бюро України. Слідчі НАБУ спільно з представниками Спеціальної антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо епізоду діяльності міського голови. За даними правоохоронців, територіальній громаді міста завдано збитків на понад 8,73 млн грн завдяки договору, укладеному міським головою з бізнесменом. Адвокати мера та його спільника вже можуть ознайомитися з інформацією. Подробиці у матеріалі Інформатор.

За даними слідчих, у 2018 році власник недобудови запропонував меру міста придбати цю нерухомість для потреб громади за 24 мільйони гривень. Це значно перевищувало реальну вартість об’єкта. Проте міський голова погодився. На думку слідчих, був підроблений звіт про оцінку майна, а профільні депутатські комісії та депутатів мер ввів в оману. Зрештою, депутати проголосували за виділення грошей для придбання цієї будівлі. Як встановила експертиза, за покупку переплатили понад 8,73 млн грн.

Про підозру було повідомлено 23 вересня 2022 року. Дії міського голови за вказаним епізодом кваліфікували за ч. 2. ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України. Вказані правопорушення караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та штрафом від 8 500 до 17 000 гривень (ст. 364) і штрафом до 850 грн або арештом до 6 місяців чи обмеженням волів до 2 років (ст. 358). Власнику недобудови інкримінують порушення за ч. 5 ст. 27 (пособник кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 (підбурювач до кримінального правопорушення), ч. 2 та ч. 4 ст. 358.

За правилами слідства не публікуються прізвища підозрюваних. А за ст. 62 Конституції України особа не вважається винуватою, доки її провина не буде доведена у суді. Видання Ліга та Депо повідомляють, що мова йде саме про мера Білої Церкви Київської області Геннадій Дикого. А будівля, про яку йдеться, це недобудований Центр надання адміністративних послуг на вулиці Театральній, 5. Цю будівлю за рішенням 39 депутатів у серпні 2018 року місто придбало у Павла Ходаківського та Наталії Сокирко за 23 мільйони 955 тисяч 763 гривні. Цікаво, до того у липні 2018 року попередній власник продав будівлю за 4 мільйони 437 тисяч 576 гривень. Тобто місто заплатило у 5 разів більше, ніж можна було придбати за 1,5 місяця до того. Раніше слідчі озвучували думку, що місто переплатило 19,45 грн, а тепер вважають, що понад 8,73 млн грн.