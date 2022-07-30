Мешканець Харківщини вбив коханку за погрози розповісти правду його дружині

Прокурорами Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 3 червня 2022 року в смт Костянтинівка чоловік зустрівся зі своєю 27-річною коханкою. Жінка повідомила, що збирається розказати про їхні стосунки його дружині. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік підняв із землі шмат цегли та наніс ним потерпілій не менше п’яти ударів у голову. Жінка померла на місці.

Того ж дня зловмисника затримано. На суд він очікує, перебуваючи під вартою.

Обвинувальний акт направлено до Краснокутського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення №2 Богодухівського районного відділу поліціі ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура