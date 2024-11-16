Мешканець Кривого Рогу викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень

Фігурант вийняв з телефону потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на підконтрольний рахунок.

Злочин стався у липні на базі відпочинку, де зловмисник познайомився з потерпілий. Коли він дізнався, що його новий знайомий – військовий, то вирішив скористатися цим. Підозрюваний дочекався, щоб чоловік заснув та обікрав його.

Слідчі та оперативники Криворізького районного управління поліції за участі працівників відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

30 жовтня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції