Мешканець Київщини намагався вбити рідну матір сокирою

Прокурори Броварської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом замаху на умисне вбивство жінки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, обвинувачений проживав у будинку разом із матір’ю в селі Володимирське Броварського району.

Між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та 86-річною жінкою виник конфлікт у ході якого він схопив сокиру та завдав матері тілесні ушкодження. З рубаними ранами голови та переломом ребра потерпілу госпіталізували до медичної установи.

Вироку суду мешканець Київщини очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура