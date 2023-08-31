Мешканець м. Кам’янка-Бузька відповідатиме за жорстоке вбивство безпритульного собаки

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).

За даними слідства, підозрюваний в серпні цього року на одній із вулиць м. Кам’янка-Бузька вбив безпритульну собаку.

Чоловік наніс тварині численні удари розбитою скляною пляшкою, після чого руками задушив її.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури